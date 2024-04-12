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Воробьёва (-) Мария Тихоновна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Соловьёв Тихон Осипович

Мать: Соловьёва Мария Захаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.05.1904 ст.

Муж: Воробьёв Алексей Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Воробьёв Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Петрович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Смерть
После 1918
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