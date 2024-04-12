Воробьёва (-) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Соловьёв Тихон Осипович
Бракосочетание
21.05.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Воробьёв Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Смерть
После 1918