Воробьёв Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Николай Алексеевич

Воробьёв Николай Алексеевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.04.1905 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905 ст.

Отец: Воробьёв Алексей Петрович

Мать: Воробьёва Мария Тихоновна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Крещение
02.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Тихонович - крестьянский сын из д.Б.Каменка (дядя) Крёстная мать: Анна Тихоновна - крестьянская девица из д.Б.Каменка (тётя)
Смерть
После 1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close