Воробьёв Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1905 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Крещение
02.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Тихонович - крестьянский сын из д.Б.Каменка (дядя) Крёстная мать: Анна Тихоновна - крестьянская девица из д.Б.Каменка (тётя)
Смерть
После 1943