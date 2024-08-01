Шулепов Ефрем Около 1706 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шулепов Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1736 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Шулепов Иван

Мать: Шулепова Мавра

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Гребенкина (Шулепова) Елена

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Шулепов Иона

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Бармина (Шулепова) Ирина

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Шулепова) Евдокия

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Шулепова) Устинья

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шулепов Иван

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Шулепова) Анна

Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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