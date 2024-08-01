Шулепов Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Шулепов Иван
Мать: Шулепова Мавра
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Гребенкина (Шулепова) Елена
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Шулепов Иона
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Бармина (Шулепова) Ирина
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Шулепова) Евдокия
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Шулепова) Устинья
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шулепов Иван
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Шулепова) Анна
Мать ребёнка: Шулепова (Шехирева) Екатерина
Смерть
Неизвестно