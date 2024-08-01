Шулепова (Шехирева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Шехирев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Гребенкина (Шулепова) Елена
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Шулепов Иона
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Бармина (Шулепова) Ирина
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Шулепова) Евдокия
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Шулепова) Устинья
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шулепов Иван
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Шулепова) Анна
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем
Смерть
Неизвестно