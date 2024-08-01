Шулепова (Шехирева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепова (Шехирева) Екатерина

Шулепова (Шехирева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1736 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Шехирев Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Гребенкина (Шулепова) Елена

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Шулепов Иона

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Бармина (Шулепова) Ирина

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Шулепова) Евдокия

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Шулепова) Устинья

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шулепов Иван

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Шулепова) Анна

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.