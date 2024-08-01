Шулепов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Шулепов Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шулепов Зот
Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шулепов Василий
Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Шулепов Ярофей
Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шулепов Куприян
Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Шулепов Григорий
Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса
Смерть
Неизвестно