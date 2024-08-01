Шулепов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1780 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шулепов Ефрем

Мать: Шулепова (Шехирева) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шулепов Зот

Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шулепов Василий

Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Шулепов Ярофей

Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шулепов Куприян

Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шулепов Григорий

Мать ребёнка: Шулепова (Бельтюкова) Васса

Смерть
Неизвестно

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