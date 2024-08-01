Шулепова (Бельтюкова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Бельтюкова) Васса

Место рождения

п. Киселевский

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Бельтюков Игнатий

Мать: Бельтюкова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шулепов Зот

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шулепов Василий

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Шулепов Ярофей

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шулепов Куприян

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шулепов Григорий

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Смерть
Неизвестно

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