Шулепова (Бельтюкова) Васса
Место рожденияп. Киселевский
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Бельтюков Игнатий
Мать: Бельтюкова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шулепов Зот
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шулепов Василий
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Шулепов Ярофей
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шулепов Куприян
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Шулепов Григорий
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Смерть
Неизвестно