Шулепова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепова Мавра

Шулепова Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1700 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1718 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шулепов Иван

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Шулепов Ефрем

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шулепов Логин

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.