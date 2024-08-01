Шулепова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Шулепов Иван
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Шулепов Ефрем
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шулепов Логин
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Смерть
Неизвестно