Шулепов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1746 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Шулепов Иван

Мать: Шулепова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Шулепов Трефил

Мать ребёнка: Шулепова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шулепов Осип

Мать ребёнка: Шулепова Федосья

Смерть
Неизвестно

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