Шулепов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Шулепов Иван
Мать: Шулепова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Шулепов Трефил
Мать ребёнка: Шулепова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шулепов Осип
Мать ребёнка: Шулепова Федосья
Смерть
Неизвестно