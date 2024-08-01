Шулепов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Шулепов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Мавра
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Шулепов Иван
Мать ребёнка: Шулепова Мавра
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Шулепов Ефрем
Мать ребёнка: Шулепова Мавра
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шулепов Логин
Мать ребёнка: Шулепова Мавра
Смерть
Неизвестно