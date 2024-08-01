Шулепов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Около 1700 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1718 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Шулепов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Мавра

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шулепов Иван

Мать ребёнка: Шулепова Мавра

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Шулепов Ефрем

Мать ребёнка: Шулепова Мавра

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шулепов Логин

Мать ребёнка: Шулепова Мавра

Смерть
Неизвестно

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