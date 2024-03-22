Розова (Юшкова) Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Юшкова) Олимпиада Николаевна

Место рождения

Троицкий, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Юшков Николай Иванович

Мать: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
1867

Муж: Розов Павел Михайлович

Троицкий, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Розова София Павловна

Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович

Троицкий, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Розов Александр Павлович

Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович

Троицкий, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Розов Константин Павлович

Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович

Троицкий, Шуйский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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