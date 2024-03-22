Розова (Юшкова) Олимпиада Николаевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Юшков Николай Иванович
Мать: Юшкова Мария Гавриловна
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Розова София Павловна
Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Розов Константин Павлович
Отец ребёнка: Розов Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно