Юшкова (Алентова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Алентова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Дочь дьячка Троицкой Авнежской церкви Гаврилы Алентова.
Бракосочетание
1835

Муж: Юшков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Юшков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Розова Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Юшков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юшков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1882
Цареконстантиновский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Сиротствующая при Цареконстантиновской Козлангской церкви Тотемского уезда. Вдова священника. Живёт в доме зятя, священника сей церкви Павла Розова.
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