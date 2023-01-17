Юшкова (Алентова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь дьячка Троицкой Авнежской церкви Гаврилы Алентова.
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1836
Сын: Юшков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Розова Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Юшков Николай Иванович
Место жительства
1882
Цареконстантиновский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Сиротствующая при Цареконстантиновской Козлангской церкви Тотемского уезда. Вдова священника. Живёт в доме зятя, священника сей церкви Павла Розова.