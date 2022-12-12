Розов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии и уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
1867
Рукоположен во священника к Троицкой Авнежской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Розова София Павловна
Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна
Награда
1869
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Розов Константин Павлович
Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна
Работа или профессия
1881
Цареконстантиновский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Переведен к Цареконстантиновской Козлангской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
1882
Определен Помощником Благочинного.
Смерть
Неизвестно