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Розов Павел Михайлович

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Место рождения

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии и уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
1867
Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Троицкой Авнежской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1867

Жена: Розова Олимпиада Николаевна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Розова София Павловна

Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Награда
1869
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Розов Александр Павлович

Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Розов Константин Павлович

Мать ребёнка: Розова Олимпиада Николаевна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1881
Цареконстантиновский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Переведен к Цареконстантиновской Козлангской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
1882
Определен Помощником Благочинного.
Смерть
Неизвестно
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