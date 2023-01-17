Юшков Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти16.08.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Юшков Иван
Мать: не указана
Сын дьячка Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
28.05.1835 ст.
Посвящен во священника к Авнежской Троицкой церкви Тотемского уезда Вологодской епархии.
Бракосочетание
1835
Жена: Юшкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Юшков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Розова Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна
Награда
14.07.1854 ст.
Преосвященным Феогностом, епископом Вологодским и Устюжским, награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна
Смерть
16.08.1867 ст.
Уволен за штат по старости незадолго до кончины.