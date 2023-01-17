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Юшков Николай Иванович

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

16.08.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Юшков Иван

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
28.05.1835 ст.
Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во священника к Авнежской Троицкой церкви Тотемского уезда Вологодской епархии.
Бракосочетание
1835

Жена: Юшкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Юшков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Розова Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Награда
14.07.1854 ст.
Преосвященным Феогностом, епископом Вологодским и Устюжским, награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Юшков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юшков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Смерть
16.08.1867 ст.
Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Уволен за штат по старости незадолго до кончины.
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