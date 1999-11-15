Клементьевский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1907
Дата смерти15.11.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1907
Отец: Клементьевский Алексей Алексеевич
Мать: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)
Крещение
18.03.1907
Церковь Василия Кесарийского в Тверской ямской слободе
Бракосочетание
?.02.1935
Рождение ребёнка
18.02.1937
Сын: Клементьевский Олег Александрович
Мать ребёнка: Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.07.1943
Дочь: Лапкина (Клементьевская) Галина Александровна
Мать ребёнка: Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна
Смерть
15.11.1999
Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище г Москва