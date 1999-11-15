Клементьевский Александр Алексеевич 11.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клементьевский Александр Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.03.1907

Дата смерти

15.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1907

Отец: Клементьевский Алексей Алексеевич

Мать: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
18.03.1907
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Василия Кесарийского в Тверской ямской слободе
Бракосочетание
?.02.1935

Жена: Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.02.1937

Сын: Клементьевский Олег Александрович

Мать ребёнка: Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.07.1943

Дочь: Лапкина (Клементьевская) Галина Александровна

Мать ребёнка: Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.11.1999
Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище г Москва

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