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Клементьевский Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Москва, город федерального значения Москва
В Церкви Василия Кесарийского в Тверской ямской слободе 12 февраля 1886 г. венчались Клементьевский Алексей Алексеев (22г) и Параскева Егорова (16л)
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Ситникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
?.02.1889

Сын: Клементьевский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Клементьевский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
08.12.1892

Дочь: Клементьевская Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
31.05.1895

Сын: Клементьевский Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: Литошенко Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
31.03.1901

Сын: Клементьевский Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
26.06.1906

Дочь: Клементьевская Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
11.03.1907

Сын: Клементьевский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Клементьевская Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Смерть
1939
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище г.Москва
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