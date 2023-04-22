Клементьевский Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
В Церкви Василия Кесарийского в Тверской ямской слободе 12 февраля 1886 г. венчались Клементьевский Алексей Алексеев (22г) и Параскева Егорова (16л)
Рождение ребёнка
06.01.1887
Рождение ребёнка
?.02.1889
Рождение ребёнка
13.12.1890
Рождение ребёнка
08.12.1892
Рождение ребёнка
31.05.1895
Рождение ребёнка
07.10.1896
Рождение ребёнка
31.03.1901
Рождение ребёнка
26.06.1906
Рождение ребёнка
11.03.1907
Сын: Клементьевский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)
Рождение ребёнка
04.11.1912
Смерть
1939
Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище г.Москва