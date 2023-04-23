Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1887
Дата смерти12.06.1945
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ситников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ситников Василий
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Федосова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситников Василий
Смерть
12.06.1945
Св-во о смерти: Таганский отд.ЗАГС г.Москвы Советский р-он, актовая запись N⁰978 от 13.06.1945г. Декомпенсированный порок сердца, 58лет