Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

12.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: Клементьевский Алексей Алексеевич

Мать: Клементьевская Прасковья(Параскева) Георгиевна(Егоровна)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ситников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ситников Василий

Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Федосова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Василий

Смерть
12.06.1945
Св-во о смерти: Таганский отд.ЗАГС г.Москвы Советский р-он, актовая запись N⁰978 от 13.06.1945г. Декомпенсированный порок сердца, 58лет
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