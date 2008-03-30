Федосова (Ситникова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Ситникова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

30.08.1922

Дата смерти

30.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922

Отец: Ситников Василий

Мать: Ситникова Татьяна Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1943

Сын: Объедков Александр Ильич

Отец ребёнка: Объедков Илья Федотович

Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Ситникоков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Объедков Илья Федотович

Бракосочетание
12.12.1955

Муж: Федосов Алексей Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Г.Москва, Щербаковское отд.ЗАГС Запись N⁰3716 от 12.12.1955г Св-во А-РБ N⁰ 029540
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Объедков Илья Федотович

Смерть
30.03.2008
Москва, город федерального значения Москва
Акт.запись 2186 от 31.03.2008г Измайловский отд.ЗАГС
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