Федосова (Ситникова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.08.1922
Дата смерти30.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922
Отец: Ситников Василий
Рождение ребёнка
06.09.1943
Отец ребёнка: Объедков Илья Федотович
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Ситникоков Владимир Ильич
Отец ребёнка: Объедков Илья Федотович
Бракосочетание
12.12.1955
Г.Москва, Щербаковское отд.ЗАГС Запись N⁰3716 от 12.12.1955г Св-во А-РБ N⁰ 029540
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2008
Акт.запись 2186 от 31.03.2008г Измайловский отд.ЗАГС