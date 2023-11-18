Объедков Илья Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1943
Мать ребёнка: Федосова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Ситникоков Владимир Ильич
Мать ребёнка: Федосова Надежда Васильевна
Бракосочетание
1949
Жена: Объедкова Х
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно