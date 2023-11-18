Объедков Илья Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбъедков Илья Федотович

Объедков Илья Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1943

Сын: Объедков Александр Ильич

Мать ребёнка: Федосова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Ситникоков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Федосова Надежда Васильевна

Бракосочетание
1949

Жена: Объедкова Х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close