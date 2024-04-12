Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1908
Дата смерти01.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908
Бракосочетание
?.02.1935
Рождение ребёнка
18.02.1937
Сын: Клементьевский Олег Александрович
Отец ребёнка: Клементьевский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
?.07.1943
Дочь: Лапкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Клементьевский Александр Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1992