Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьевская (Агафонова) Зоя Афанасьевна

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Место рождения

Кленовка, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.04.1908

Дата смерти

01.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908

Отец: Агафонов Афанасий Герасимович

Мать: Анастасия Агафоновна

Кленовка, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
?.02.1935

Муж: Клементьевский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
18.02.1937

Сын: Клементьевский Олег Александрович

Отец ребёнка: Клементьевский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
?.07.1943

Дочь: Лапкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Клементьевский Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1992
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