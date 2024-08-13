Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Мурашкин Василий Тимофеевич

Мать: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кошкин Карп Никитич

Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кошкин Трофим Никитич

Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Семен Никитич

Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович

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