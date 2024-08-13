Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кошкин Карп Никитич
Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кошкин Семен Никитич
Отец ребёнка: Кошкин Никита Стефанович