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Кошкин Трофим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кошкин Никита Стефанович

Мать: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Кошкина) Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Кошкина) Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Кошкин Петр Трофимович

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Кошкина) Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Агафья

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