Кошкин Трофим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Кошкина) Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Кошкина) Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
19.08.1834
Мать ребёнка: Кошкина Агафья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Кошкина) Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Агафья