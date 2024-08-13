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Мурашкин Василий Тимофеевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1743

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Мурашкин Тимофей Яковлевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мурашкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Шашнина (Шишкина) (Мурашкина) Елизавета (Васса) Васильевна

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Мурашкина) Афимья Васильевна

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мурашкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Мурашкина) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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