Мурашкин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Мурашкин Тимофей Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мурашкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Мурашкина) Афимья Васильевна
Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Мурашкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Мурашкина) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна