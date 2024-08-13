Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мурашкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Мурашкина) Афимья Васильевна
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Мурашкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Мурашкина) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич