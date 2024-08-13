Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина (Батракова) Ирина Кирилловна

Место рождения

Сырское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1757

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мурашкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Шашнина (Шишкина) (Мурашкина) Елизавета (Васса) Васильевна

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Кошкина (Мурашкина) Аксинья (Ксения) Васильевна

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Мурашкина) Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мурашкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Мурашкина) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Тимофеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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