Подольский Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1929
Дата смерти06.10.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна
Образование
С 1940 по 1943
ремесленное училище г. Пятигорск
Работа или профессия
С 1943 по 1950
МАШ (Машиностроительный завод). Токарь - делал патроны для орудий.
Работа или профессия
С 1953 по 1991
Плотник
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1956
Сын: Подольский Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна
Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
06.10.2002
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край