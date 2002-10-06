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Подольский Владимир Анатольевич

Место рождения

Бахмут

Дата рождения

21.01.1929

Дата смерти

06.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1929

Отец: Подольский Анатолий Николаевич

Мать: Михайлопула Валерия Аргирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна

Образование
С 1940 по 1943
ремесленное училище г. Пятигорск
Работа или профессия
С 1943 по 1950
МАШ (Машиностроительный завод). Токарь - делал патроны для орудий.
Работа или профессия
С 1953 по 1991
Плотник
Бракосочетание
1955

Жена: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1956

Сын: Подольский Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
06.10.2002
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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