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Подольская (Слукина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

03.10.1935

Дата смерти

01.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1935

Отец: Слукин Николай Андреевич

Мать: Слукина Анна Давыдовна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Место жительства
С 1955
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
1955

Муж: Подольский Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1956

Сын: Подольский Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Подольский Владимир Анатольевич

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Образование
С 1960 по 1962
вечерняя школа № 19
Образование
С 1962 по 1964
Педагогическое училище, пос. Иноземцево. Дошкольное воспитание
Работа или профессия
С 1964 по 1984
Воспитатель детского сада №29, г. Пятигорска
Работа или профессия
С 1984 по 1994
Швейная фабрика
Демобилизация
1994
Официальный уход на пенсию в 1990 - м году. По собственному желанию в 1994 - м году.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Подольский Владимир Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Родилась и жила до поступления в колледж
Смерть
01.10.2017
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Похороны
03.10.2017
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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