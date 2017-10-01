Подольская (Слукина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1935
Дата смерти01.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1935
Отец: Слукин Николай Андреевич
Мать: Слукина Анна Давыдовна
Место жительства
С 1955
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1956
Сын: Подольский Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Подольский Владимир Анатольевич
Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Образование
С 1960 по 1962
вечерняя школа № 19
Образование
С 1962 по 1964
Педагогическое училище, пос. Иноземцево. Дошкольное воспитание
Работа или профессия
С 1964 по 1984
Воспитатель детского сада №29, г. Пятигорска
Работа или профессия
С 1984 по 1994
Швейная фабрика
Демобилизация
1994
Официальный уход на пенсию в 1990 - м году. По собственному желанию в 1994 - м году.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Подольский Владимир Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Родилась и жила до поступления в колледж
Смерть
01.10.2017
Похороны
03.10.2017