посёлок Горячеводский, посёлок Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Горячеводский

город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
715Горячеводский, поселок каз.на минеральных ключах.81191181русскиеправославныеЦерковь. Горячие минеральные источники. Госпитальное отделение в течение трех летних месяцев.
Пятигорский округ
885Горячеводская, кзч. ст.на прав. берегу р. Подкумка, при слиянии р. Юцы.31512181132русскиеправославные 2321, старообрядцы 29.Церковь. Станичная школа. Ярмарка 24-го июня. Местопребывание пристава 4-го участка.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Горячеводская станица
станица Горячеводская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, город краевого значения Пятигорск
88653Горячеводскийпосёлок44°01'43°06'L-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск
7727000056п Горячеводский#Н/Д
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