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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
715Горячеводский, поселок каз.на минеральных ключах.81191181русскиеправославныеЦерковь. Горячие минеральные источники. Госпитальное отделение в течение трех летних месяцев.
885Горячеводская, кзч. ст.на прав. берегу р. Подкумка, при слиянии р. Юцы.31512181132русскиеправославные 2321, старообрядцы 29.Церковь. Станичная школа. Ярмарка 24-го июня. Местопребывание пристава 4-го участка.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Горячеводская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88653Горячеводскийпосёлок44°01'43°06'L-38-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7727000056п Горячеводский#Н/Д