Бондаренко Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: Бондаренко Николай
Мать: Бондаренко Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Бондаренко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Россия
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бондаренко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Россия
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бондаренко Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, х. Троицкий
Рождение ребёнка
16.07.1922
Дочь: Гетунова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Смерть
Неизвестно