Бондаренко Николай Тимофеевич
Место рожденияМоздок, село Троицкое, Северная Осетия
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1903
Отец: Бондаренко Тимофей Николаевич
Мать: Бондаренко Мария
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: ?
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Бондаренко Николай Николаевич
Мать ребёнка: ?
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ВОВ