Бондаренко Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Николай Тимофеевич

Бондаренко Николай Тимофеевич

avatar

Место рождения

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Бондаренко Тимофей Николаевич

Мать: Бондаренко Мария

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: ?

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Бондаренко Николай Николаевич

Мать ребёнка: ?

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close