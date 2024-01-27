Бондаренко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Бондаренко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Бондаренко Л Тимофеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бондаренко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бондаренко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, х. Троицкий
Рождение ребёнка
16.07.1922

Дочь: Гетунова Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Смерть
Неизвестно
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