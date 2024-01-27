Бондаренко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Бондаренко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бондаренко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бондаренко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, х. Троицкий
Рождение ребёнка
16.07.1922
Дочь: Гетунова Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бондаренко Тимофей Николаевич
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Смерть
Неизвестно