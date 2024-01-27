(Бондаренко) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондаренко) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Бондаренко Тимофей Николаевич

Мать: Бондаренко Мария

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайленко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайленко Федор

Смерть
Неизвестно
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