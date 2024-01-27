(Бондаренко) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Бондаренко Тимофей Николаевич
Мать: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайленко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайленко Федор
Смерть
Неизвестно