Бондаренко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бондаренко Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Россия
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Бондаренко Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Бондаренко Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Бондаренко Степан Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бондаренко Неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай

Смерть
Неизвестно
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