Бондаренко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Бондаренко Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Россия
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Бондаренко Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Бондаренко Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Бондаренко Степан Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Бондаренко Неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай
Смерть
Неизвестно