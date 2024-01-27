Бондаренко Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Бондаренко Николай
Мать: Бондаренко Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бондаренко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Бондаренко ?
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Бондаренко ?
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бондаренко ?
Смерть
Неизвестно