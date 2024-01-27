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Бондаренко Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Бондаренко Николай

Мать: Бондаренко Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бондаренко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Бондаренко ?

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Бондаренко ?

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бондаренко ?

Смерть
Неизвестно
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