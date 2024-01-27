Бондаренко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бондаренко Григорий Степанович

Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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