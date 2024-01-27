Бондаренко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бондаренко Григорий Степанович
Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бондаренко Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно