Молчина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.06.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1807 ст.
Отец: Иван Иванович
Мать: Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молчин Александр
Рождение ребёнка
1831
Сын: Молчин Ефим Александрович
Отец ребёнка: Молчин Александр
Рождение ребёнка
1836
Сын: Молчин Федор Александрович
Отец ребёнка: Молчин Александр
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно