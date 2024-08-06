Молчина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчина Мария Ивановна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.06.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1807 ст.

Отец: Иван Иванович

Мать: Марина Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчин Александр

Рождение ребёнка
1831

Сын: Молчин Ефим Александрович

Отец ребёнка: Молчин Александр

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Молчин Федор Александрович

Отец ребёнка: Молчин Александр

незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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