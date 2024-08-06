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Молчин Александр

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Молчин Ефим Александрович

Мать ребёнка: Молчина Мария Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Молчин Федор Александрович

Мать ребёнка: Молчина Мария Ивановна

незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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