Молчин Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Молчин Ефим Александрович
Мать ребёнка: Молчина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Молчин Федор Александрович
Мать ребёнка: Молчина Мария Ивановна
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно