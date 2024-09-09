Молчин Федор Александрович
Место рожденияПечелки
Дата рождения1836
Дата смерти27.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Молчин Александр
Мать: Молчина Мария Ивановна
незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна
Рождение ребёнка
11.12.1868 ст.
Дочь: Молчина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна
Смерть
27.08.1905 ст.
от паралича