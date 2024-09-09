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Молчин Федор Александрович

Место рождения

Печелки

Дата рождения

1836

Дата смерти

27.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Молчин Александр

Мать: Молчина Мария Ивановна

незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчина Августа Филипповна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Молчин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна

Рождение ребёнка
11.12.1868 ст.

Дочь: Молчина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Молчин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Молчин Абрам Федорович

Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Молчин Павел Федорович

Мать ребёнка: Молчина Августа Филипповна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.08.1905 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
от паралича

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