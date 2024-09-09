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Молчина Августа Филипповна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчин Федор Александрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Молчин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович

Рождение ребёнка
11.12.1868 ст.

Дочь: Молчина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Молчин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Молчин Абрам Федорович

Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Молчин Павел Федорович

Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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