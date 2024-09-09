Молчина Августа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович
Рождение ребёнка
11.12.1868 ст.
Дочь: Молчина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Молчин Федор Александрович
Смерть
Неизвестно