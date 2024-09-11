Молчин Ефим Александрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Молчин Александр
Мать: Молчина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Молчина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.1859 ст.
Дочь: Молчина Каллиста Ефимовна
Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1868 ст.
Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
05.02.1884 ст.
Смерть
Неизвестно