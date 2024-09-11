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Молчин Ефим Александрович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Молчин Александр

Мать: Молчина Мария Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: Молчина Евдокия Андреевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Молчина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1859 ст.

Дочь: Молчина Каллиста Ефимовна

Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1868 ст.

Сын: Молчин Аполлон Ефимович

Мать ребёнка: Молчина Евдокия Андреевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1884 ст.

Жена: Молчина Матрена Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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