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Иван Иванович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Иван Петрович

Мать: Домна Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Петровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Марина Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Марина Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1807 ст.

Дочь: Молчина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Марина Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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