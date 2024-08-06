Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Иван Петрович
Мать: Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Петровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
30.06.1807 ст.
Дочь: Молчина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Марина Петровна
Смерть
Неизвестно