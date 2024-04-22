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Мария Степанова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Муж: Афиногенов Николай Гаврилов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов, православного вероисповедания, первым браком, 21 год и того ж сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Мария Стефанова, православного вероиспо... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.

Сын: Максим Николаев

Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.04.1901 ст.

Сын: Егор Николаев

Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Николай Гаврилов и жена его Мария Степанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
25.12.1902 ст.

Сын: Афиногенов Василий Николаев

Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов

Руза, Рузский, Московская область
Запись №26 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянин Николай Гаврилов Афиногенов и законная жена его Мария Степанова; оба православного вероиспов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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