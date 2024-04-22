Мария Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов, православного вероисповедания, первым браком, 21 год и того ж сельца Хотебцова крестьянская дочь девица Мария Стефанова, православного вероиспо... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1895 ст.
Сын: Максим Николаев
Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.04.1901 ст.
Сын: Егор Николаев
Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов
Запись №10 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Николай Гаврилов и жена его Мария Степанова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
25.12.1902 ст.
Сын: Афиногенов Василий Николаев
Отец ребёнка: Афиногенов Николай Гаврилов
Руза, Рузский, Московская область
Запись №26 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянин Николай Гаврилов Афиногенов и законная жена его Мария Степанова; оба православного вероиспов... Показать все
Смерть
Неизвестно