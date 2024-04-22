Максим Николаев
Место рождения
Дата рождения10.08.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.08.1895 ст.
Отец: Афиногенов Николай Гаврилов
Мать: Мария Степанова
Запись №17 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
10.08.1895 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Ефрем Захаров и того же сельца крестьянская девица Евдокия Дорофеева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщико... Показать все
Смерть
Неизвестно