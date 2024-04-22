Егор (Георгий) Николаев
Место рождения
Дата рождения21.04.1901 ст.
Дата смерти27.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1901 ст.
Отец: Афиногенов Николай Гаврилов
Мать: Мария Степанова
Запись №10 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Николай Гаврилов и жена его Мария Степанова; оба православного вероисповедания
Крещение
23.04.1901 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Василий Степанов и той же деревни и волости крестьянина Прокопия Григорьева жена Мелания Захарова Таинство крещения совершал ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1901 ст.
Причина смерти: от коликов
Похороны
29.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд