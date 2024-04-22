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Егор (Георгий) Николаев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.04.1901 ст.

Дата смерти

27.07.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1901 ст.

Отец: Афиногенов Николай Гаврилов

Мать: Мария Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Николай Гаврилов и жена его Мария Степанова; оба православного вероисповедания
Крещение
23.04.1901 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Василий Степанов и той же деревни и волости крестьянина Прокопия Григорьева жена Мелания Захарова Таинство крещения совершал ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
27.07.1901 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от коликов
Похороны
29.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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