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Сергей Николаев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.09.1898 ст.

Дата смерти

25.12.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898 ст.

Отец: Афиногенов Николай Гаврилов

Мать: Мария Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
20.09.1898 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин из воспитанников Николай Петров и того же сельца крестьянская дочь Агрипена Михайлова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Сми... Показать все
Смерть
25.12.1898 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
27.12.1898 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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