Сергей Николаев
Место рождения
Дата рождения19.09.1898 ст.
Дата смерти25.12.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898 ст.
Отец: Афиногенов Николай Гаврилов
Мать: Мария Степанова
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Николай Гаврилов и законная жена его Мария Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
20.09.1898 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин из воспитанников Николай Петров и того же сельца крестьянская дочь Агрипена Михайлова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Сми... Показать все
Смерть
25.12.1898 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
27.12.1898 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд