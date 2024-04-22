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Афиногенов Василий Николаев

Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.12.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902 ст.

Отец: Афиногенов Николай Гаврилов

Мать: Мария Степанова

Руза, Рузский, Московская область
Запись №26 В Рузской городской Земской больнице, Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянин Николай Гаврилов Афиногенов и законная жена его Мария Степанова; оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
27.12.1902 ст.
Покрова Пресвятой Богородицы, города Руза, церковь, Московской губернии
Восприемниками были: Горбовской волости, сельца Филимонцева крестьянин Петр Никитин и дочь умершего священника Борисоглебской, города Рузы, церкви, девица Мария Иванова Путилова Таинство крещения сов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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