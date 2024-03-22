Гапоненко Прокопий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1823
Отец: Гапоненко Михаил Федоров
Мать: Гапоненко Татьяна
ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
06.06.1861
Дочь: Феодосия Прокопиева
Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Прокопиева
Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно