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Гапоненко Прокопий Михайлович

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

08.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1823

Отец: Гапоненко Михаил Федоров

Мать: Гапоненко Татьяна

ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
06.06.1861

Дочь: Феодосия Прокопиева

Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Прокопиева

Мать ребёнка: Гапоненко Евдокия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапоненко Евдокия Кириллова

Смерть
Неизвестно
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