Гапоненко (?ткаченко ?Горный) Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1861
Дочь: Феодосия Прокопиева
Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Прокопиева
Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно