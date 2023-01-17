Гапоненко (?ткаченко ?Горный) Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапоненко (?ткаченко ?Горный) Евдокия Кириллова

Гапоненко (?ткаченко ?Горный) Евдокия Кириллова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1861

Дочь: Феодосия Прокопиева

Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Прокопиева

Отец ребёнка: Гапоненко Прокопий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапоненко Прокопий Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close