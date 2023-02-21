Деркаченко (Гапоненко) Матрона Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркаченко (Гапоненко) Матрона Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапоненко Прокопий Михайлович

Мать: Гапоненко Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
05.12.1877

Сын: Деркаченко Савва Иоаннович

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
13.05.1880

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1885

Дочь: Бурдей Акилина Иоанновна

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Деркаченко Евгений Иоаннович

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Деркаченко Никита Иоаннович

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркаченко Иоанн Андреевич

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