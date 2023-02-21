Деркаченко (Гапоненко) Матрона Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1877
Сын: Деркаченко Савва Иоаннович
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1880
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1885
Дочь: Бурдей Акилина Иоанновна
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
15.10.1887
Сын: Деркаченко Евгений Иоаннович
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Деркаченко Никита Иоаннович
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деркаченко Иоанн Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно