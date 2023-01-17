Гапоненко Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапоненко Михаил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1823

Сын: Гапоненко Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна

ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Гапоненко Яков Михайлов

Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапоненко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна

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