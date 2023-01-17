Гапоненко Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1823
Сын: Гапоненко Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна
ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гапоненко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Леонтий Михайлов
Мать ребёнка: Гапоненко Татьяна