Гапоненко (Ищенко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1823
Сын: Гапоненко Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров
ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Леонтий Михайлов
Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно