Гапоненко (Ищенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапоненко (Ищенко) Татьяна

Гапоненко (Ищенко) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1823

Сын: Гапоненко Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров

ДАЗО, Ф. 246 о.1, д. 20 МК села Андреевки 1823
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Гапоненко Яков Михайлов

Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Гапоненко Михаил Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапоненко Михаил Федоров

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close