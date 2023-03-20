Поляков Парфён Гурьянович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: Поляков Гурьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Поляков Антоний Парфенович
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Голованова (Полякова) Вера Парфеновна
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Рождение ребёнка
15.06.1910 ст.
Дочь: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Поляков Астафий Парфенович
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Полякова) Авдотья Евдокия Парфеновна
Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья
Смерть
Неизвестно