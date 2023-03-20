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Поляков Парфён Гурьянович

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Поляков Гурьян

Мать: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Поляков Еким Парфенович

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Поляков Антоний Парфенович

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Голованова (Полякова) Вера Парфеновна

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.06.1910 ст.

Дочь: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Поляков Астафий Парфенович

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Полякова) Авдотья Евдокия Парфеновна

Мать ребёнка: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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